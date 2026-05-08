Путин рассказал про разговор с Трампом о совместной борьбе с нацизмом

Путин обсудил с Трампом Победу и роль двух стран в борьбе с нацизмом

Президент России Владимир Путин во время беседы с американским коллегой Дональдом Трампом затрагивал тему совместной борьбы двух стран с нацизмом и Победы в Великой Отечественной войне. Об этом глава государства вспомнил на заседании Совбеза.

По словам Путина, во время разговора с американским лидером они затронули историческую тему союзничества двух стран в годы Второй мировой войны и участия советских и американских солдат в борьбе против нацизма.

«Совсем недавно обсуждали этот вопрос в телефонном разговоре с президентом Соединенных Штатов. Вспоминали о том, что мы вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали», — сказал президент.

Он подчеркнул, что теме Победы в Великой Отечественной войне неизменно уделяют особое внимание. В том числе речь идет о сохранении исторической памяти на международном уровне и недопущении забвения героев и фактов.

«По линии администрации мы продолжаем консультации, что можно было бы сделать вместе с нашими коллегами в направлении придания этому празднику действительно серьезного международного значения и сделать все для того, чтобы не были забыты [герои] времен Второй мировой войны», — сказал Путин.

Сегодня в Москву начали прибывать главы иностранных государств и зарубежные делегации для участия в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В российской столице уже встретили премьер-министра Словакии Роберта Фицо, президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.