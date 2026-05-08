Роберт Фицо приехал в Москву на мероприятия в честь Дня Победы

Самолет премьер-министра Словакии Роберта Фицо приземлился в Москве. Глава правительства европейского государства прибыл в российскую столицу для участия в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Ранее ТАСС сообщил, что правительственный борт вылетел из Братиславы и прошел через воздушное пространство Чехии и Германии.

После этого самолет проследовал над Балтийским морем, где его вели диспетчеры Швеции и Финляндии.

В преддверии визита Фицо в Москву некоторые СМИ предположили, что он может передать президенту РФ Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.

В пятницу в Москву также прибыл глава Белоруссии Александр Лукашенко. Его самолет встретили в аэропорту Внуково.