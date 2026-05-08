Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом

Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Его самолет приземлился в аэропорту Внуково. Об этом сообщило агентство БелТА .

По приглашению российского лидера Владимира Путина политик вместе с другими иностранными гостями посетит празднование годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ключевым событием станет традиционный парад на Красной площади в Москве, после чего начнется церемония возложения цветов у Могилы Неизвестного Солдата.

Также для участия в торжественных мероприятиях в Москву 9 мая прибудет словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Как отмечала газета Pravda, у политика будет послание от украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее пресс-служба Кремля объявила состав иностранных делегаций на параде Победы. В него вошли президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Южной Осетии Алан Гаглоев и другие.