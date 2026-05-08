Президент Казахстана Токаев прибыл в Москву

Самолет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева приземлился в Москве. Об этом со ссылкой на своего работающего на месте корреспондента сообщило РИА «Новости» .

Его визит ранее анонсировал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. Он заявил, что Токаев и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев станут участниками торжественных мероприятий в честь Дня Победы.

Ушаков добавил, что президент России Владимир Путин встретится с ними и белорусским коллегой Александром Лукашенко в ходе обеда, а также проведет двусторонние встречи.

«Мы рады приветствовать и принять в Москве лидеров, которые захотели разделить радость по поводу великого праздника — Дня Победы», — заявил Ушаков.

Накануне пресс-служба Кремля объявила состав иностранных делегаций, которые прибудут в столицу для участия в мероприятиях ко Дню Победы. Самой многочисленной оказалась делегация из Республики Сербской, куда вошли президент Синиша Каран, председатель парламента Ненад Стевандич с супругой, а также председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик с супругой.