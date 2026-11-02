Психолог Самбурский посоветовал забыть о рабочих задачах 4 ноября

Клинический психолог Станислав Самбурский рекомендовал в праздничный выходной, 4 ноября, отказаться от рабочих и бытовых задач и посвятить время тому, чего действительно хочется. Об этом он сообщил в беседе с «Москвой 24» .

В 2026 году День народного единства выпал на среду и разделил рабочую неделю пополам. По словам Самбурского, это возможность вырваться из месяцами отточенного графика и в полной мере ощутить удовольствие от жизни.

Психолог предупредил: офисные сотрудники могут по инерции продолжить решать трудовые вопросы дома и сорвать себе законный выходной. Другая крайность — попытаться закрыть все накопившиеся бытовые дела за дополнительный свободный день, из-за чего на трудовую неделю человек выйдет вымотанным.

Эксперт посоветовал убрать из этого дня все, что связано со словом «надо», и выстроить его вокруг слова «хочу». Если отдыхать планирует вся семья, можно устроить совет, на котором каждый скажет, чего он по-настоящему желает.