Путин рассказал о создании в России условий для совмещения материнства и карьеры

В России продолжат создавать условия, чтобы российские женщины могли совмещать материнство и карьеру. Об этом президент Владимир Путин рассказал на встрече с женщинами разных профессий в Кремле в преддверии Международного женского дня.

«Мы обязательно продолжим создавать все условия, и на государственном уровне, и уверен, в семьях, для того, чтобы женщинам было легче совмещать материнство с профессиональным ростом, с успешной самореализацией. Чтобы им не приходилось откладывать на потом свое семейное, женское, материнское счастье», — заявил российский лидер.

Путин поздравил россиянок с праздником. Особое внимание он уделил женщинам-военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО. Он отметил их смелость, самоотверженность и силу духа.

С 6 по 8 марта в честь Международного женского дня в России проходит Всероссийская акция «Вам, любимые!». Она направлена на чествование женщин, укрепление социальной признательности и формирование уважительной атмосферы.