Серию акций к 8 Марта проведут в регионах России

Всероссийская акция «Вам, любимые!» пройдет с 6 по 8 марта в честь Международного женского дня. В этот период в стране пройдут разнообразные мероприятия, подчеркивающие ценность материнства, труда и созидающей роли в обществе.

Акция направлена на чествование женщин, укрепление социальной признательности и формирование уважительной атмосферы. К ней подключатся 120 тысяч волонтеров по всей стране. В общей сумме поздравят около миллиона женщин.

«Международный женский день — важный для нашего общества праздник. Он еще раз напоминает о роли женщины в жизни каждого и значимости института материнства для общества в целом. Этот день призывает к благодарности, поддержке и уважению женщин за их подвиг материнства, поддержку и заботу», — отметили организаторы.

В рамках акции организуют серию встреч-сюрпризов для бойцов СВО, возвращающихся домой. Волонтеры поздравят женщин с детьми, чьи мужья находятся в зоне спецоперации.

В первичных отделениях «Движения Первых» организуют адресную помощь нуждающимся.