Путин поздравил женщин, выполняющих задачи в зоне СВО

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с праздником 8 Марта. Отдельно он обратился к военнослужащим. Видеообращение опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства выразил благодарность женщинам, выполняющим задачи в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что россиянки всегда добиваются «потрясающих результатов», когда этого требует дело, а также проявляют стойкость и волевые качества характера.

«Отдельно хочу сегодня поздравить женщин, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции, работают в очень непростых условиях на Донбассе и в Новороссии, в наших приграничных регионах. Везде вы проявляете смелость и мужество, самоотверженность и силу духа, искренне и сердечно благодарю вас», — поздравил Путин.

В Международный женский день принято дарить цветы. В качестве подарка не рекомендуется преподносить парфюм, косметику, сувениры и предметы быта. Крайне нежелательно преподносить презент, намекающий на несовершенства. Такое подарок могут воспринять как неприятный намек.