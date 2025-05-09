Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич после участия в параде Победы поговорили с российским лидером Владимиром Путиным без переводчиков. Кадры опубликовал Пятый канал .

Иностранные лидеры поблагодарили Путина за приглашение на парад Победы по завершении официального приема для иностранных лидеров и почетных гостей. Первые лица Словакии и Сербии участвовали в праздничных мероприятиях в Москве вопреки недовольству Украины и некоторых стран Европы.

Президент России выразил благодарность иностранным коллегам за решение посетить Москву и разделить радость 80-летия Победы.

Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Путин обменялся поздравлениями ко Дню Победы с американским лидером Дональдом Трампом через помощников, отметило радио Sputnik.