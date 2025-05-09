09 мая 2025 19:48 Вучич и Фицо поблагодарили Путина за приглашение в Москву на русском Фото: РИА «Новости»
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич после участия в параде Победы поговорили с российским лидером Владимиром Путиным без переводчиков. Кадры опубликовал
Пятый канал.
Иностранные лидеры поблагодарили Путина за приглашение на парад Победы по завершении официального приема для иностранных лидеров и почетных гостей. Первые лица Словакии и Сербии участвовали в праздничных мероприятиях в Москве вопреки недовольству Украины и некоторых стран Европы.
Президент России выразил благодарность иностранным коллегам за
решение посетить Москву и разделить радость 80-летия Победы.
Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Путин обменялся поздравлениями ко Дню Победы с американским лидером Дональдом Трампом через помощников, отметило
радио Sputnik.
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