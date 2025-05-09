Путин передал Токаеву наградной лист его отца

Путин передал Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя СССР

Президент России Владимир Путин передал казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение звания Героя СССР его отцу Кемелю. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение звания Героя Советского Союза его отцу», — говорится в сообщении.

Казахстанский лидер признался, что очень тронут инициативой российского коллеги. Он отметил, что во Ржеве захоронен его родной дядя, и выразил признательность за решение поместить именно его фотографию на панно российского воина.

Министерство обороны России ранее рассекретило наградной лист отца нынешнего президента Казахстана.

Документ зафиксировал награждение орденом Отечественной войны II степени Кемеля Токаева за участие в сражениях в польском Мазовецком воеводстве.

Ранее Токаев назвал Россию непобедимой в военном отношении.