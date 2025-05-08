Россия и Китай заключили совместное соглашение о глобальной безопасности

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин по итогам переговоров в Москве приняли совместное заявление. Его темой стала глобальная стратегическая безопасность, сообщила пресс-служба Кремля.

«Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и образования ООН», — подчеркнули в пресс-службе.

После церемонии подписания лидеры государств обменялись экземплярами документа и пожали друг другу руки под аплодисменты.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли в узком составе и расширенном формате с участием членов делегаций. На повестке было развитие всеобъемлющего партнерства, а также актуальные региональные и международные вопросы.