Путин проведет оперативное совещание Совбеза 6 сентября

Песков: Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин планирует 6 сентября провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передало РИА «Новости».

Песков уточнил журналистам, что у российского лидера на пятницу намечены обычные встречи. Однако в середине дня Путин обсудит насущные вопросы с представителями Совбеза.

Ранее президент России принял участие в Восточном экономическом форуме. После пленарной сессии Путин обратился к зампредседателя КНР Хань Чжэну с просьбой передать китайскому лидеру Си Цзиньпину наилучшие пожелания. Политики встретятся в октябре на саммите БРИКС в Казани.

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