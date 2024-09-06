Путин на ВЭФ передал Си Цзиньпину наилучшие пожелания

Президент Владимир Путин после пленарной сессии Восточного экономического форума обратился к зампредседателя КНР Хань Чжэну и попросил его передать китайскому лидеру Си Цзиньпину наилучшие пожелания. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Он поблагодарил Хань Чжэна за участие в форуме и подчеркнул, что ждет Си Цзиньпина в Казани.

«Самые лучшие пожелание, пожалуйста, передайте господину председателю», — отметил глава государства.

Президент планирует встретиться с Си Цзиньпином во время саммита БРИКС в Казани 22–24 октября. Он предложил китайскому лидеру провести двусторонние переговоры.

Ранее политолог Иван Мезюхо рассказал, что Путин во время ВЭФ показал заинтересованность России в развитии Дальнего Востока. По его словам, отношения страны с Китаем сейчас имеют первостепенное значение. Эксперт напомнил, что во многом благодаря переориентации на Восток Россия справилась с введенными в 2022 западными санкциями.