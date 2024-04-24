Путин призвал всю систему публичной власти работать четко | 360°

Власть 24 апреля 2024, 15:05 Путин призвал всю систему публичной власти работать четко Путин: система российской публичной власти должна работать слаженно и четко РИА «Новости»

Читать 360 в

Россиянам не важно, какой уровень власти отвечает за конкретные вопросы. Людям необходимо, чтобы их проблемы решали. Об этом на совещании по ликвидации последствий паводков напомнил президент Владимир Путин.

«Для граждан не важно <…>, какой там уровень власти за какую проблему отвечает, где чьи полномочия. Главное, чтобы проблемы <…> эффективно решались», — подчеркнул он.

Реклама

В ходе совещания глава государства призвал не допускать рост цен на товары первой необходимости в регионах, которые пострадали от паводков. Также Путин потребовал вовремя оказывать пострадавшим медицинскую и правовую помощь и контролировать эпидемиологическую и санитарную ситуацию в зонах подтопления.

При необходимости пострадавшим от последствий паводка скорректируют размер материальной помощи и компенсации. Президент добавил, что сил и средств, которые направили на борьбу с наводнением, привлекли достаточно, сообщил RT.