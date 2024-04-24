Путин назвал регион, в котором сложилась самая трудная ситуация с паводками | 360°

24 апреля 2024, 14:37
Путин назвал регион, в котором сложилась самая трудная ситуация с паводками
Путин: самая трудная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской области
Регионы продолжают бороться с последствиями весеннего половодья. Наиболее сложная ситуация с паводками остается в Оренбургской области, поскольку уровень воды снижается медленное. Об этом на совещании по устранению ущерба от наводнения заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства отдельно обсудил ситуацию с паводками с министром чрезвычайных ситуаций Александром Куренковым.
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«Сил и средств для борьбы с паводками в регионах России достаточно», — добавил он.
Путин отметил, что спасатели и волонтеры в пострадавших регионах действуют профессионально и слаженно. В ходе совещания обсуждали вопросы, связанные с работой по защите территорий от разлива воды в период паводков.
Кроме того, российский лидер обратил внимание на материальную помощь жителям этих регионов.
«Нужно будет детально оценить и скорректировать, если необходимо, размеры компенсационных выплат гражданам», — подытожил президент.
Ранее глава Генпрокуратуры Игорь Красной заявил, что всех виновных в нарушениях, из-за которых было невозможно избежать разлива воды во время паводков, привлекут к ответственности.
Паводки
Россия
Владимир Путин
Наводнение в Оренбургской области
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