Путин назвал регион, в котором сложилась самая трудная ситуация с паводками | 360°

Общество 24 апреля 2024, 14:37 Путин назвал регион, в котором сложилась самая трудная ситуация с паводками Путин: самая трудная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской области РИА «Новости»

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Регионы продолжают бороться с последствиями весеннего половодья. Наиболее сложная ситуация с паводками остается в Оренбургской области, поскольку уровень воды снижается медленное. Об этом на совещании по устранению ущерба от наводнения заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отдельно обсудил ситуацию с паводками с министром чрезвычайных ситуаций Александром Куренковым.

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«Сил и средств для борьбы с паводками в регионах России достаточно», — добавил он.

Путин отметил, что спасатели и волонтеры в пострадавших регионах действуют профессионально и слаженно. В ходе совещания обсуждали вопросы, связанные с работой по защите территорий от разлива воды в период паводков.

Кроме того, российский лидер обратил внимание на материальную помощь жителям этих регионов.

«Нужно будет детально оценить и скорректировать, если необходимо, размеры компенсационных выплат гражданам», — подытожил президент.

Ранее глава Генпрокуратуры Игорь Красной заявил, что всех виновных в нарушениях, из-за которых было невозможно избежать разлива воды во время паводков, привлекут к ответственности.