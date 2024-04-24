Путин допустил пересмотр выплат пострадавшим от паводка | 360°

Важное 24 апреля 2024, 14:46 Путин допустил пересмотр выплат пострадавшим от паводка Путин: сумма выплат пострадавшим от паводка может быть скорректирована РИА «Новости»

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Размер материальной помощи и компенсаций за утраченное при паводке имущество при необходимости скорректируют. Президент России Владимир Путин дал такое поручение на совещании по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

«Крайне важный вопрос — нужно будет детально оценить и скорректировать, если необходимо, размеры компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации», — сказал он.

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Путин уточнил, что речь идет как о единовременных выплатах материальной помощи, так и о компенсациях за частичную или полную утрату имущества. Он призвал придерживаться единого и справедливого подхода, не привязанного к региональному бюджету.

Совещание по ликвидации последствий паводка в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях прошло 24 апреля с участием представителей регионов и муниципалитетов. RT сообщил, что предыдущая встреча по этому поводу состоялась неделю назад. Путин обещал вновь обсудить ликвидацию ущерба после того, как вода начнет сходить.