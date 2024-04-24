Путин потребовал не допускать скачка цен в пострадавших от паводка регионах | 360°

24 апреля 2024, 14:40
Путин потребовал не допускать скачка цен в пострадавших от паводка регионах
Путин: цены на товары первой необходимости не должны расти в зонах подтопления
Президент России Владимир Путин потребовал не допускать скачков цен на товары первой необходимости в пострадавших от паводков регионах. Об этом глава государства заявил на совещании по устранению ущерба от наводнения.
«Важно <…> не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости, своевременно оказывать пострадавшим медицинскую и правовую помощь», — подчеркнул он.
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Также президент призвал постоянно контролировать эпидемиологическую и санитарную ситуацию в регионах, пострадавших от паводка.
Материальную помощь и компенсации пострадавшим от половодья людям при необходимости скорректируют. Путин поручил детально оценить этот вопрос.
Как сообщил RT, на совещании президент заверил, что направленных на борьбу с паводком сил и средств привлекли достаточно. Регионы продолжают разбираться с последствиями наводнения. Самая непростая ситуация сохраняется в Оренбургской области. Там уровень воды снижается наиболее медленно.
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