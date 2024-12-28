Путин принес извинения Алиеву после крушения самолета близ Актау

Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудил крушение пассажирского самолета возле Актау. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», — отметили в пресс-службе.

Во время разговора стороны обсудили, что азербайджанское пассажирское воздушное судно, следовавшее точно по расписанию, неоднократно пыталось приземлиться в аэропорту Грозного. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали дроны.

Утром 25 декабря в районе Актау произошла трагедия — самолет Embraer-190, следовавший по маршруту Баку — Грозный, потерпел крушение. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, 38 человек погибли.

Перед крушением самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау его экипаж сообщал, что на борту взорвался кислородный баллон и пассажиры начали терять сознание. Последние 20 минут лайнер вели только с помощью тяги двигателей.