Люди теряли сознание. До крушения Embraer 190 в Актау на борту взорвался баллон с кислородом

Министр Карабаев: на борту упавшего в Актау Embraer взорвался кислородный баллон

Перед крушением самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау его экипаж сообщал, что на борту взорвался кислородный баллон и пассажиры начали терять сознание. Об этом со ссылкой на министра транспорта Казахстана Марата Карабаева сообщил Sputnik Казахстан .

По информации Карабаева, находившиеся в самолете люди теряли сознание после взрыва кислородного баллона в пассажирском салоне.

Экипаж Embraer 190 передал данные об этом руководителю полетов вышки Актау в 10:53 утра.

«Незамедлительно руководитель полета „Казаэронавигации“ оповестил все аварийные службы — это пожарная команда и медицинский персонал — о прибытии аварийного судна в аэропорт города Актау», — сказал министр.

Самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку — Грозный, разбился утром 25 декабря в районе казахстанского города Актау. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, большинство — азербайджанцы. Погибли 38 человек.