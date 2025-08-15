Путин прилетел в Магадан перед Аляской

Песков: Путин полетит на Аляску после визита в Магадан

Перед переговорами на Аляске президент России Владимир Путин посетит Магадан. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков раскрыл рабочий график главы государства 15 августа, сообщило РИА «Новости» .

По его словам, в Магадане Путин осмотрит объекты промышленности и благоустройства. Только после этого он полетит в Анкоридж.

«Затем он отправится уже на Аляску, приступит уже к российско-американским делам», — сказал Песков.

Некоторые члены российской делегации заранее прибыли на Аляску. Среди них министр иностранных дел Сергей Лавров, посол России в США Александр Дарчиев и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящая встреча с Путиным очень важна как для России, так и для Америки. Он выразил надежду на то, что все пройдет хорошо, и следующим этапом станут переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского.