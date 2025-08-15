Лавров и Дарчиев прибыли в Анкоридж

Глава МИД России Сергей Лавров и российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев прибыли в Анкоридж для участия в российско-американском саммите. Об этом сообщил ТАСС информированный источник.

В состав делегации России помимо Лаврова вошли помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По словам Ушакова, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 22:30 по московскому времени. Переговоры продут на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон.

Путин и Трамп обсудят урегулирование украинского кризиса, а также «самые острые международные и региональные вопросы».

Ранее Дмитриев опубликовал в соцсетях фото из иллюминатора самолета м видами на леса и прибрежную зону Аляски.