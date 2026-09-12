Путин прибыл на основное заседание саммита БРИКС в Нью-Дели

Президент России Владимир Путин прибыл на основное заседание 18-го саммита БРИКС в Нью-Дели. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Президент России и главы других государств приехали в конгрессно-выставочный центр «Бхарат Мандапан». Их встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди. После фотографирования лидеры немного поговорили и прошли в зал заседания.

Моди выступил с приветственным словом.

«Председательство Индии в БРИКС в этом году основано на подходе „человек прежде всего“. Устойчивость, инновации, сотрудничество и стабильность являются нашими общими приоритетами», — заявил он и объявил сессию открытой.

Накануне Путин и Моди после переговоров направились на форум на одной машине. Местные СМИ назвали это продолжением традиции автомобильной дипломатии.

Также в Индии стало вирусным видео, где российский президент пожал руку бортпроводнице.