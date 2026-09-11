В Индии завирусилось видео с рукопожатием Путина и бортпроводницы

Президент России Владимир Путин по прилете на саммит БРИКС в Индии пожал руку бортпроводнице. Этот момент стал одной из главных тем в индийских социальных сетях, сообщил телеканал Times Now .

«Момент стал вирусным. Пользователи социальных сетей отмечают, что это был теплый и скромный жест со стороны российского лидера», — сказано в публикации канала в Instagram*.

По данным телеканала, ролик с рукопожатием активно распространяют индийские пользователи.

Президент прибыл с визитом в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС, который пройдет с 11 по 13 сентября.

После встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди российский лидер отправился на Деловой форум БРИКС вместе с ним на одном автомобиле. Местные СМИ назвали это продолжением традиции автомобильной дипломатии.

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