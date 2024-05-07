Путин прибудет на церемонию инаугурации на лимузине Aurus Senat | 360°

Власть 07 мая 2024, 11:14 Путин прибудет на церемонию инаугурации на лимузине Aurus Senat Владимир Путин прибудет на инаугурацию на новом лимузине Aurus Senat РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин прибудет на инаугурацию на совершенно новом лимузине Aurus Senat. Об этом сообщили «Известия».

«Одна из самых ярких деталей грядущей церемонии — автомобиль, на котором Владимир Путин проедет по Москве. Конечно, это будет Aurus, только совершенно новый», — отметил корреспондент Максим Прихода.

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По его словам, Senat — это модификация седана с удлиненной базой. Машину изначально создавали в качестве представительского автомобиля для первых лиц государства. Автомобиль имеет внушительные размеры.

Инаугурация президента состоится 7 мая в полдень по московскому времени. В честь церемонии в главном почтовом отделении в столице выпустили в продажу почтовую марку.