Путин прибудет на церемонию инаугурации на лимузине Aurus Senat | 360°

07 мая 2024, 11:14
Путин прибудет на церемонию инаугурации на лимузине Aurus Senat
Владимир Путин прибудет на инаугурацию на новом лимузине Aurus Senat
Президент Владимир Путин прибудет на инаугурацию на совершенно новом лимузине Aurus Senat. Об этом сообщили «Известия».
«Одна из самых ярких деталей грядущей церемонии — автомобиль, на котором Владимир Путин проедет по Москве. Конечно, это будет Aurus, только совершенно новый», — отметил корреспондент Максим Прихода.
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По его словам, Senat — это модификация седана с удлиненной базой. Машину изначально создавали в качестве представительского автомобиля для первых лиц государства. Автомобиль имеет внушительные размеры.
Инаугурация президента состоится 7 мая в полдень по московскому времени. В честь церемонии в главном почтовом отделении в столице выпустили в продажу почтовую марку.
Владимир Путин
Aurus
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