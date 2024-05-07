Инаугурация Путина спровоцировала раскол в ЕС | 360°

07 мая 2024, 10:33
Инаугурация Путина спровоцировала раскол в ЕС
Spiegel: в ЕС произошел раскол из-за инаугурации Путина
Тема присутствия на инаугурации президента России Владимира Путина вызвала раскол между членами Евросоюза. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel.
Авторы публикации подчеркнули, что сейчас в ЕС наметились существенные разногласия касательно того, как относиться к приглашениям на церемонию вступления избранного главы государства в должность.
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Отправить своих представителей, чтобы сохранить связи с Россией, хотели Франция, Венгрия и Словакия, указало издание. При этом Германия, напротив, сочла участие в мероприятии неуместным.
Накануне, 6 мая, стало известно, что официальный представитель ЕС в Москве присутствовать на церемонии не будет. Власти Великобритании также не собираются отправлять своего представителя на инаугурацию.
Церемония пройдет во вторник, 7 мая, в Кремле. Планируется, что она начнется в полдень.
Евросоюз
Владимир Путин
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