Путин на встрече в Кремле пообещал Фицо восстановить отношения со Словакией

Россия ценит трепетное отношение словаков к подвигам советских воинов, готова помочь в установке памятника маршалу Ивану Коневу и в целом восстановить отношения с республикой. Президент Владимир Путин заявил об этом премьер-министру Словакии Роберту Фицо на встрече в Кремле, сообщила пресс-служба администрации.

«Давние связи между Россией и Словакией в последние годы оказались фактически заморожены стараниями прежних словацких властей, четко следовавших коллективной линии Запада. <…> Мы всегда поддерживали отношения со Словакией как с дружественным нам государством, на принципах уважения и учета интересов друг друга действовали», — сказал он.

Путин напомнил, что на встрече с Фицо в декабре 2024 года обсуждалось восстановление двусторонних связей. Россия, пообещал он, сделает для этого все возможное.

Словацкая делегация приехала в Москву, несмотря на все препоны. Она участвовала в мероприятиях по случаю Дня Победы и 10 лет тому назад.

Путин поблагодарил руководство и жителей страны за внимательное отношение к памятникам и захоронениям советских солдат и предложил помощь в установке памятника Коневу.

Фицо ответил, что не испытывал сомнений по поводу необходимости поехать на празднование 80-летия Победы. Словакия, по его словам, заинтересована в нормализации отношений с Россией и сотрудничестве в деле сохранения памятников.

Ранее памятник Коневу снесли власти Праги, сообщила радиостанция Sputnik. Его увезли в депозитарий, но отказались показать представителям России.