«Не имеешь права». Фицо резко ответил Каллас на критику его визита в Москву

Фицо: у Каллас нет полномочий критиковать мой визит в Москву на День Победы

Глава европейской дипломатии Кая Каллас не имеет полномочий критиковать визит в Москву иностранных лидеров по случаю Дня Победы. Об этом премьер Словакии Роберт Фицо сообщил на своей странице в Facebook*.

«Как у высокопоставленного чиновника Европейской комиссии у тебя нет абсолютно никаких полномочий критиковать премьера суверенной страны, который конструктивно подходит ко всей европейской повестке», — написал он.

Фицо напомнил Каллас, что приехал в Москву, чтобы отдать дань уважения огромным жертвам Красной армии. При освобождении Словакии погибли более 60 тысяч солдат. Премьер раскритиковал главу евродипломатии за попытку создания нового железного занавеса.

Помимо этого, Фицо выразил непонимание того, как политики могут заниматься дипломатией, если не проводят личных встреч и не говорят о вопросах, по которым у них разные взгляды.

Во время визита премьер Словакии пообщался в неформальной обстановке с президентом Сербии Александром Вучичем. Политики сняли видео разговора на фоне ночной Москвы.

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