Министр Липавский заявил, что у России нет прав на памятник маршалу Ивану Коневу

Памятник освободителю Праги маршалу Ивану Коневу установили чешские большевики. Россия не имеет прав на статую, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в соцсети X .

«Россия не имеет никаких прав на статую. Чешские большевики установили это украшение на площади в Праге 6 в 1980 году как выражение подобострастия по отношению к Москве», — заявил он.

Демонтировать его, по словам министра, решили чешские демократы. Они сделали это, чтобы указать на темную роль Конева в истории «порабощения» европейских народов.

Власти Праги демонтировали памятник в апреле 2020 года и отправили в депозитарий. До этого его неоднократно оскверняли вандалы, для защиты даже пришлось накрыть статую брезентом. Посол России Александр Змеевский просил МИД Чехии помочь определить место хранения монумента и позволить осмотреть его.