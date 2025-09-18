Путин предложил рассмотреть отмену патентной системы для трудовых мигрантов

Президент России Владимир Путин рассматривает возможность отмены патентной системы для мигрантов. Об этом он заявил на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.

«Отмена патентной системы для мигрантов — надо подумать. Она широко применяется. Я ничего не исключаю. Попрошу вас вместе с коллегами поработать», — отреагировал Путин на предложение председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.

Путин также призвал не замалчивать проблемы миграции. Это чувствительная сфера для граждан, подчеркнул он. Президент отметил, что в миграционной политике России принято немало решений.

«Надо добиться их исполнения», — добавил он.

Ранее Путин сообщил, что на передовой в зоне специальной военной операции находится более 700 тысяч солдат. Президент подчеркнул, что участники спецоперации заслуживают внимания как потенциальные руководители. Как сказал Путин, «это будет наша смена».