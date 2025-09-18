Президент России Владимир Путин, говоря о назначении участников специальной военной операции на ключевые посты, заявил, что «это будет наша смена». Об этом глава государства на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.

«Мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине. Пошли на то, чтобы рисковать своим здоровьем, жизнью рисковать. Таких людей нужно выдвигать на руководящие посты. Это будет наша смена», — сказал Путин.

Путин также выразил уверенность, что участники спецоперации положительно повлияют на работу политических партий и госорганов, и поблагодарил фракции за выдвижение ветеранов СВО на выборы.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что российская молодежь проявляет патриотизм и готовность встать на защиту Родины.

Ранее Путин предложил назначить на должность генпрокурора России Александра Гуцана. С 2018 года Гуцан занимает пост полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе, придя на смену Александру Беглову, который стал губернатором Санкт-Петербурга.