Путин призвал не замалчивать проблемы миграции

Путин: власть не должна делать вид, что проблемы в сфере миграции нет

Власть не должна игнорировать проблемы в сфере миграции. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.

«Это чувствительная сфера для граждан. И власть ни на федеральном уровне, ни на местах не должна делать вид, что проблемы не существуют», — сказал Путин.

В миграционной политике России принято множество решений, подчеркнул глава государства. Теперь нужно добиться их исполнения.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников объявил на Всероссийской неделе охраны труда о введении нового принципа для трудовых мигрантов: «приехал — отработал — уехал». Министр объяснил, что российская экономика развивается в условиях нехватки кадров из-за демографических проблем. Он подчеркнул, что привлекать мигрантов необходимо, но теперь это будет происходить по новой схеме.