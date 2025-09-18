Путин назвал число бойцов ВС России на линии боевого соприкосновения в зоне СВО

Путин: на линии боевого соприкосновения в зоне СВО находятся 700 тысяч бойцов

Президент России Владимир Путин заявил, что на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции находятся более 700 тысяч военнослужащих. Об этом он сообщил в ходе встречи с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.

«На линии боевого соприкосновения свыше 700 тысяч человек находятся», — сказал президент.

Глава государства добавил, что участники спецоперации должны рассматриваться как кадровый резерв для руководящих должностей. По его словам, это люди, которые доказали готовность рисковать здоровьем и жизнью во имя страны, и именно они могут стать «нашей сменой». Путин поблагодарил парламентариев за поддержку этой позиции.

Кроме того, национальный лидер согласился подумать о переименовании Волгограда в Сталинград.