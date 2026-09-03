Путин назвал Индонезию ключевым партнером России в Юго-Восточной Азии

Индонезия — ключевой партнер России в Юго-Восточной Азии, страны связывает многолетняя дружба, заявил президент Владимир Путин во время рабочего завтрака с индонезийским коллегой Прабово Субианто в рамках ВЭФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава России отметил подлинно стратегический характер межгосударственных связей между двумя странами.

«Развивается торговля, она растет, в прошлом году — свыше 12 процентов плюс», — добавил президент.

Среди сфер сотрудничества — сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная, действует соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией. Страны сотрудничают на международных площадках, включая ООН и АСЕАН.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Подробно о программе конференции — в материале 360.ru.