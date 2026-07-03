Путин поздравил президента Белоруссии с Днем независимости страны

Глава государства отметил, что этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку связан с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков.

Путин подчеркнул, что узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в военные годы, остаются надежной основой для развития союзнических отношений между Москвой и Минском.

«Уверен, что, продолжая всемерно наращивать многоплановые партнерские связи и укреплять институты Союзного государства, мы сможем с честью преодолеть любые испытания, отстоять свои законные интересы на мировой арене и обеспечить достойное будущее для наших граждан», — сказано в поздравлении.

Путин пожелал президенту здоровья и успехов, а белорусскому народу — благополучия и процветания.

Ранее Лукашенко также поздравил белорусов с Днем независимости.