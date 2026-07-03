Лукашенко в поздравлении с Днем независимости напомнил об ответственности перед предками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем независимости. Об этом сообщили на сайте главы государства.

В поздравлении Лукашенко заявил, что сегодня суверенная страна с благодарностью вспоминает всех, чей подвиг защитил право белорусов жить и растить детей на родной земле. Он подчеркнул, что каждый житель республики ощущает особую ответственность перед памятью предков за развитие и судьбу Отечества, что воплощается в конкретных делах.

«Именно эти непреходящие ценности объединяют, помогают нам вместе идти вперед, являются залогом успеха и процветания страны», — отметил белорусский лидер.

Он пожелал гражданам крепкого здоровья, добра и счастья под мирным небом.

Ранее президент поздравил выпускников, окончивших белорусско-китайскую программу «Биотехнология», подчеркнув, что они всегда могут рассчитывать на государственную поддержку. Среди получивших дипломы в этот день был его младший сын Николай.