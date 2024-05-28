Путин поздравил пограничников с их профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал Пограничной службы ФСБ с Днем пограничника. Видеообращение главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства отметил важность этого праздника, который в России является «символом народной памяти и уважения» к защитникам границ. Путин напомнил о стойкости и героизме пограничников в годы Великой Отечественной войны, которые «приняли первый удар и не дрогнули».

«Сегодня вы продолжаете эти доблестные традиции: защищаете жизнь и безопасность наших граждан, суверенитет и национальные интересы страны, действуете профессионально и самоотверженно на всех рубежах России», — отметил президент в своей речи.

Ранее Путин провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Российский лидер назвал их конструктивными и полезными.