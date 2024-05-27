Путин назвал конструктивными переговоры с лидером Узбекистана

Переговоры президента России Владимира Путина с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым оказались полезными и конструктивными. Об этом сообщил российский лидер по итогам встречи. Фрагмент его заявления для СМИ появился в Telegram-канале Кремля .

«Сегодняшние переговоры прошли в конструктивном ключе и были действительно, очень полезными. Мы рассмотрели практически все актуальные вопросы российско-узбекистанского сотрудничества — в политической, экономической, культурной, гуманитарной областях», — отметил президент России.

Он добавил, что совместное заявление, подписанное по итогам переговоров, определило «долгосрочные ориентиры» расширения контактов между РФ и Узбекистаном. Кроме того, удалось заключить межправительственные соглашения и коммерческие контракты, многие из которых направлены на «активизацию практического взаимодействия в экономической сфере». Россия — один из ключевых деловых партнеров Узбекистана, так что это «вполне естественно», заключил Владимир Путин.

Он еще раз поблагодарил президента Узбекистана за приглашение посетить страну. Российский лидер напомнил, что это одна из его первых поездок после переизбрания и формирования правительства. Даже в период этих изменений двустороннее сотрудничество не прекращалось, «продолжало динамично и поступательно развиваться», подчеркнул Путин.

Во время переговоров он назвал впечатляющими темпы развития экономических отношений своей страны с Узбекистаном.