У бразильского президента нашли рак

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва начал курс лучевой терапии после выявления рака кожи на ранней стадии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на врачей и администрацию главы государства.

Бразильскому лидеру предстоит пройти 15 сеансов терапии, чтобы предотвратить появление новых образований. Врачи больницы Сирио-Либанес уточнили, что лечение проводят в профилактических целях после удаления новообразования на коже головы.

Операцию Лула да Силва перенес 24 апреля. Медики заявили, что опухоль локализовали. После хирургического вмешательства президент вернулся к обычному графику работы.

Сейчас 80-летний Лула да Силва готовится к возможному участию в президентских выборах в октябре. По данным опросов, он опережает своего вероятного соперника Флавиу Болсонару.

В 2024 году ему провели операцию после кровоизлияния в мозг, вызванного падением, а в 2011 году он проходил лечение от рака горла.

Ранее Болсонару попал в больницу с пневмонией.