Путин и президент Бразилии обсудили Украину и двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с бразильским коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой вопросы сотрудничества и конфликт на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Инициатором разговора стала бразильская сторона.

Президенты затронули вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений, особенно расширение и диверсификацию взаимной торговли. Лидеры подтвердили, что по многим принципиальным вопросам мировой повестки две страны имеют совпадающие или близкие позиции и условились продолжить координацию действий в ООН. Они обменялись мнениями по актуальным международным проблемам.

Путин поблагодарил Лулу да Силву за стремление содействовать поиску путей политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта.

В июне посол Бразилии заявил, что страна заинтересована в применении национальных валют при расчетах с Россией. Для этого нужно уравновесить существующий дисбаланс в торговле, предположил дипломат.