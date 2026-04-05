Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил геологов с их профессиональным праздником. В своем обращении он отметил, что за последний год были обнаружены 41 нефтегазоконденсатное и 276 месторождений твердых полезных ископаемых. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

«Вы посвятили себя непростой, но исключительно важной профессии, требующей от человека глубоких, основательных знаний и особых личных качеств — выдержки и самоотдачи, товарищеской взаимовыручки и преданности избранному делу», — отметил глава государства.

Ранее Путин поздравил бойцов и ветеранов ССО с профессиональным праздником и поблагодарил их за проявленные отвагу и дерзость. Президент подчеркнул, что они заняли достойное место в авангарде российской армии.