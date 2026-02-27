Путин поздравил бойцов и ветеранов ССО с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил подразделения Сил специальных операций с профессиональным праздником, отметив, что они дерзко действуют в тылу врага в зоне спецоперации и ликвидируют диверсантов в приграничье. Поздравление главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Путин отметил, что мобильные и оснащенные самым современным оружием и техникой подразделения ССО стали ответом на острые вызовы XXI века. Они заняли достойное место в авангарде российской армии, развивая лучшие традиции отечественного спецназа и серьезно укрепив боевой потенциал ВС России. Бойцы ССО на деле доказали, что способны решать нестандартные и часто уникальные задачи, оперативно и эффективно действовать в любой ситуации и обстановке.

«Особые слова благодарности бойцам, которые сегодня выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, ведут разведку, отважно и дерзко действуют в тылу врага, уничтожают диверсионные группы противника на приграничных территориях», — сказал он.

Путин поздравил личный состав и ветеранов ССО за безупречную боевую работу, поблагодарив за мужество и воинское мастерство.

День Сил специальных операций учредили президентским указом в 2015 году. Его отмечают 27 февраля. Этот выбор не случаен, так как именно в этот день бойцы ССО защитили людей и обеспечили проведение референдума в Крыму в 2014 году.