Путин посетил рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный» на острове Итуруп

Российский лидер Владимир Путин прибыл на курильский остров Итуруп во время поездки в Сахалинскую область. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства отправился на рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный». Там он осмотрел производство, пообщался с работниками, попробовал икру и сфотографировался с коллективом.

До этого Путин провел совещание по вопросам безопасности на восточных рубежах, а накануне российский лидер в Южно-Сахалинске с борта гвардейского ракетного крейсера «Варяг» наблюдал за финальной стадией учений Тихоокеанского флота. Президент поужинал с экипажем крейсера и поблагодарил всех за организацию учений.

Еще Путин посетил музей боевой славы и походный храм ракетного крейсера «Варяг». Он отметил, что морская пехота может решить все задачи, а ее бойцы действуют дерзко, профессионально и героически.