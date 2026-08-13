Путин провел совещание по безопасности восточных границ России

На борту гвардейского ракетного крейсера «Варяг» прошло совещание по обеспечению безопасности восточных границ. Президент России Владимир Путин заслушал доклады о ситуации в зоне ответственности Тихоокеанского флота. Кадры встречи показала пресс-служба Кремля в «Максе» .

В совещании участвовали командующий ТОФ Виктор Лиина, начальник сахалинского погрануправления ФСБ Сергей Махорин и исполняющий обязанности командира 68-го гвардейского армейского корпуса сил Минобороны Алексей Шведов. Путин заявил, что хотел бы услышать их мнение о ситуации в регионе.

«Ясно, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но наша с вами обязанность обеспечить безопасность Российского государства на всех его рубежах, на всех территориях», — сказал он.

Президент прибыл в Южно-Сахалинск на заключительный этап военных учений ТОФ. Он также посетил музей боевой славы крейсера «Варяг» и походный храм.