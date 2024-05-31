Путин поручил выделить допсредства на ремонт образовательных объектов культуры

Президент России Владимир Путин поставил задачу выделить в 2025–2030 годах дополнительные средства на ремонт образовательных объектов в сфере культуры. Перечень поручений, составленных главой государства после встречи с работниками культуры в Тверской области, опубликовал сайт Кремля.

«Обеспечить проведение капитального ремонта и материально-техническое оснащение зданий учебных корпусов, общежитий, учебных театров, концертных залов <…> профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в сфере культуры», — следует из перечня.

Президент также поручил кабмину обеспечить сбалансированную учебную нагрузку педагогов в сфере культуры до внедрения новых систем оплаты труда. Кроме того, глава государств призвал развивать меры поддержки культработников в регионах.

В этот же день Путин провел встречу с участниками Всемирного фестиваля молодежи, Путин предложил создать международную ассоциацию детских организаций и разработать программу развития федеральной территории Сириус. Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова во время беседы с президентом попросила проинспектировать органы опеки и попечительства.