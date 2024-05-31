Львова-Белова предложила провести всероссийскую инспекцию органов опеки

Уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова попросила провести в стране всероссийскую инспекцию органов опеки и попечительства. Об это сообщил в пресс-службе Кремля .

В пятницу, 31 мая, Владимир Путин провел рабочую встречу с Львовой-Беловой.

Львова-Белова обратилась к президенту с просьбой. Детский омбудсмен призвала разрешить ей провести всероссийскую инспекцию органов опеки и попечительства. Она заявила, что пришло время навести порядок в этой сфере.

«Я готова подключиться к процессу и прошу вас поручить мне провести всероссийскую инспекцию органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних, органов систем профилактики», — подчеркнула Львова-Белова.

Детский омбудсмен добавила, что предоставит доклад с предложениями о реформировании системы. Путин попросил ее поговорить на эту тему с администрацией президента и обещал отдельное поручение по этому вопросу.

Глава государства призывал россиян создавать семьи как можно активнее. Он также отметил, что людям не стоит затягивать с рождением детей.