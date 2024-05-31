Международную ассоциацию детских организаций создадут в России

Путин предложил создать международную ассоциацию детских организаций

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил создать международную ассоциацию детских организаций. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Такое решение глава государства принял по итогам встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи, который состоялся 6 марта 2024 года.

Обеспечить создание ассоциации поручили правительству совместно с администрацией президента и общероссийской организацией детей и молодежи «Движение первых».

Ранее стало известно, что во время встречи с Путиным уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова попросила провести всероссийскую инспекцию органов опеки и попечительства.

Главное — безопасность. Россиянам рассказали о форматах общения детей в Сети

Пятый раз подряд? Что будет с ключевой ставкой в июне

Цепной пес в Киеве. Какое разрешение Байден дал Зеленскому и зачем?

✂️Стрижемся по Луне. Когда в июне 2024 года можно идти к парикмахеру

Предвыборный цирк. Главные вопросы о деле против Трампа и его будущем

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте