Международную ассоциацию детских организаций создадут в России

Президент России Владимир Путин поручил создать международную ассоциацию детских организаций. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Такое решение глава государства принял по итогам встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи, который состоялся 6 марта 2024 года.
Обеспечить создание ассоциации поручили правительству совместно с администрацией президента и общероссийской организацией детей и молодежи «Движение первых».
Ранее стало известно, что во время встречи с Путиным уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова попросила провести всероссийскую инспекцию органов опеки и попечительства.
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