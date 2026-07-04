Поддубный призвал убрать барьеры бюрократии для трудоустройства ветеранов СВО

Специалисты военных профессий, вернувшиеся из зоны проведения спецоперации, должны получить возможность трудоустройства в гражданском секторе без дополнительных барьеров. Об этом заявил кандидат в депутаты Госдумы, военный корреспондент и Герой России Евгений Поддубный, сообщила пресс-служба «Единой России».

Он подчеркнул, что это необходимый шаг, чтобы помочь адаптироваться к гражданской жизни, а также для поддержки экономики страны.

«Нужно сделать так, чтобы переход специалистов из военной сферы на гражданку был быстрым, без лишних бюрократических проволочек, без дополнительных доказательств квалификации», — заявил Поддубный.

Военкор добавил, что сейчас на передовой российские военные используют современные технологии, которые в ближайшее время станут востребованы и в гражданском секторе. В качестве примера он привел беспилотники, которые можно использовать в строительстве, сельском хозяйстве и энергетике.

Поддубный добавил, что опыт и потенциал ветеранов — огромный и его необходимо использовать в гражданской сфере.

В минувший четверг, 2 июня, администрация Серпухова сообщила, что ветеран СВО Альберт Файзуллин завершил обучение по программе профессиональной переподготовки фонда «Защитники Отечества» и центра «Вершина» при Государственном университете просвещения.

Бывший военный получил диплом и теперь сможет преподавать в школах предмет «Основы безопасности и защиты Родины».