Путин подробно рассказал о ситуации в зоне СВО на встрече с лидерами партий

Президент России Владимир Путин на закрытой встрече с лидерами думских фракций подробно изложил ситуацию в зоне СВО. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Могу лишь сказать, что президент уже в закрытой части очень подробно рассказал о текущей ситуации, в том числе на фронте, и это доверительный, открытый разговор», — процитировало Володина РИА «Новости».

Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы рассказал, что на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации находятся свыше 700 тысяч бойцов ВС России.

Также президент заявил, что победа России в специальной военной операции является одной из ключевых задач страны. Растущие расходы на «оборонку», подчеркнул российский лидер, не в песок уходят. Армия страны качественно изменилась.

Кроме того, президент предложил выдвигать на руководящие посты бойцов СВО. Как он отметил, они ничего не боятся в служении Родине.