Путин назвал победу России в СВО одной из ключевых задач

Победа России в специальной военной операции является одной из ключевых задач страны. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.

Глава государства сообщил, что на линии боевого соприкосновения находятся более 700 тысяч российских военнослужащих. Он подчеркнул, что участников спецоперации следует рассматривать как кадровый резерв для руководящих должностей.

По словам Путина, это люди, доказавшие готовность рисковать здоровьем и жизнью во имя страны, и именно они могут стать «нашей сменой». Президент поблагодарил парламентариев за поддержку этой позиции.