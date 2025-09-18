Увеличивающиеся расходы на оборону не тратятся впустую. Качество российской армии значительно улучшается. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.

«Растущие расходы — это тоже очевидный факт, но они не в песок уходят, эти расходы на оборону. У нас оборонка качественно изменилась, армия качественно изменилась. Конечно, это требует ресурсов. Это не пустые расходы, это очевидная вещь», — отметил глава государства.

Путин также заявил, что победа в специальной военной операции — одна из главных целей России. На линии боевого соприкосновения находятся более 700 тысяч российских военнослужащих.

Ранее Путин предложил выдвигать на руководящие посты бойцов СВО — людей, которые ничего не боятся в служении Родине. Президент также выразил уверенность, что участники спецоперации положительно повлияют на работу политических партий и госорганов.